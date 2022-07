South of the Circle, la recensione della versione PC di un'avventura narrativa d'impatto

Ci sono voluti circa due anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta: ecco la recensione console e PC di South of the Circle , piccola avventura narrativa pubblicata a fine 2020 su Apple Arcade. Parliamo del gioco di State of Play (da non confondere con l'evento di Sony PlayStation), che ci porta - come il titolo fa intuire - in Antartide.

Tra presente e passato

South of the Circle ci porta in Antartide

South of the Circle è un'avventura profondamente basata sulla narrazione, all'interno della quale ci muoveremo tra passato e presente.

L'oggi è rappresentato dall'Antartide, dall'immediato pericolo e dall'esplorazione. Il nostro protagonista, Peter, è appena sopravvissuto a uno schianto con un piccolo aereo mentre cercava di raggiungere una base inglese al Polo Sud. Il pilota è ferito e Peter è l'unico che può andare a cercare aiuto.

In questo viaggio solitario tra la neve si faranno però strada i ricordi, che ci riporteranno fino al momento che ha dato il via a tutto: l'incontro con Clara. La donna, al pari di Peter, è una studiosa di Cambridge in cerca di un argomento per la propria prima pubblicazione, che serve per sancire il passaggio a un ruolo a tempo indeterminato all'interno dell'università. Peter - climatologo - lavora da anni, ma ancora non riesce a trovare una tesi valida. La svolta sarà segnata dall'incontro con Clara. La donna è brillante e i due diventano colleghi e amanti.

South of the Circle ci guida all'interno di un viaggio della durata di circa tre ore, nel quale dovremo compiere una serie di scelte di "dialogo" e di trama. Le prime saranno rappresentante sotto forma di reazioni: potremo esprimerci in certi scambi verbali in modo allegro, calmo o dubbioso, senza che però questo influenzi realmente l'andamento delle scene. Ci saranno poi una serie di momenti chiave di trama, durante i quali le nostre scelte proporranno chiare icone speciali che saranno registrate dal gioco.

Senza fare spoiler è impossibile spiegare nel dettaglio la struttura delle scelte, ma possiamo dire che sono completamente irrilevanti e fondamentali al tempo stesso. Non ci sono scelte giuste o sbagliate e il gioco ci farà capire cosa voglia veramente dire scegliere e qual è il valore dei ricordi.

Si tratta di un modo interessante per proporre una trama, che si dipanerà pian piano portandoci a scoprire la verità dietro il nostro viaggio in Antartide. Anche il contesto è molto interessante: sono gli anni della Guerra Fredda, con le sue difficoltà e diffidenze. South of the Circle è completamente basato sulla propria trama e possiamo per certo affermare che sia una di quelle opere meritevoli di attenzione, se si accettano le grandi (e volontarie) limitazioni ludiche.