Gran Turismo 7 x Dior: trailer della collaborazione, skin esclusive per il gioco in arrivo

Dior e Polyphony Digital hanno annunciato una collaborazione, con tanto di trailer disponibile qui sopra, tra Dior e Gran Turismo 7. A partire dal 25 agosto saranno disponibili una serie di skin per il gioco di guida.

La comunicazione ufficiale recita, in traduzione: "Nell'ambito della collaborazione, Gran Turismo 7 presenterà nuovi ed esclusivi equipaggiamenti da corsa a tema Dior che potranno essere applicati all'avatar del giocatore e un'auto d'epoca personalizzata, la "De Tomaso Mangusta", appositamente disegnata dallo stilista britannico e direttore artistico delle collezioni maschili Dior, Kim Jones. Questa collezione mette in risalto, per la prima volta, i tratti distintivi del design Dior in uno spazio virtuale."

"La collezione di abbigliamento da corsa sarà composta da una tuta da corsa gialla e grigia, guanti coordinati, scarpe "Diorizon" reinterpretate e un casco blu e grigio. Un numero speciale "47" è stato incorporato nel design in omaggio alla data della sfilata inaugurale di Christian Dior nel 1947, che ha sancito il successo del marchio. Tutti questi oggetti e l'edizione speciale De Tomaso Mangusta saranno disponibili in Gran Turismo 7 a partire dal 25 agosto."

Per il momento non è stato indicato il prezzo di questa collezione a tema Dior per Gran Turimo 7. Non sappiamo se sarà possibile acquistare il pacchetto anche con i crediti in-game o se sarà disponibile unicamente tramite acquisto con soldi reali. Probabilmente dovremo attendere le prossime settimane per scoprire questi dettagli.

Vi ricordiamo anche che è disponibile l'update 1.19 di Gran Turismo 7: eccone trailer, nuove macchine e altre novità.