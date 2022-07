Naraka: Bladepoint, l'anteprima della nuova mappa Holoroth

Puzzle e trappole

Naraka: Bladepoint: la Fenice simbolo della nuova mappa

A livello di gameplay, sebbene i combattimenti non siano stati mostrati all'interno della mappa che è ancora in fase di rifinitura, abbiamo potuto vedere la mobilità all'interno dei suoi biomi e le nuove interazioni ambientali. L'idea è quella di garantire ai giocatori numerose possibilità: luoghi angusti in cui fare imboscate, sequenze di appigli per rapide fughe col rampino e spazi ampi per gli amanti dei combattimenti a campo aperto. Il tutto con un maggiore focus sulla verticalità. La scelta del castello e dell'immensa torre situata nel deserto sono un esempio di come la volontà fosse quella di amplificare il numero di situazioni in cui i giocatori si possano muovere verso l'alto.

Sono state inserite anche due tipologie d'interazioni: le trappole e i puzzle. Le prime servono per stratificare il combattimento e sono inglobate coerentemente nell'ambientazione (il marchingegno su rotaia nel deserto, o gli spuntoni nel terreno nel castello ad esempio), mentre i puzzle servono come ricompensa per i giocatori più astuti. Gli sviluppatori hanno infatti inserito in certe ambientazioni alcuni enigmi che, se risolti, potranno offrire loot leggendario extra. Interessante anche il nuovo ciclo climatico nel gioco che sfrutterà i vari biomi per inserire elementi imprevedibili che possano influenzare l'andamento delle partite. Un esempio saranno le tempeste di neve nella zona dell'Empyrean Village.