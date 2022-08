House of the Dragon: lo stupendo cartellone 3D animato per lo spin-off de Il Trono di Spade

House of the Dragon è sempre più vicino all'uscita e i produttori lo stanno ora pubblicizzando (anche) a Times Square, con un bellissimo cartellone animato 3D, che mette in mostra i draghi che danno il titolo alla serie spin-off de Il Trono di Spade. Potete vederlo qui sotto.

Il breve video è stato condiviso dal profilo Twitter ufficiale di House of the Dragon, che scrive: "I draghi sono atterrati a Times Square". Il cartellone ci ricorda poi che lo show è previsto per il 21 agosto 2022. Si tratta però della data di uscita per gli Stati Uniti d'America. In Italia sarà già il 22 agosto 2022: la serie sarà trasmessa in contemporanea.

House of the Dragon sarà visibile, in Italia, tramite Sky (canale Sky Atlantic). La sinossi della trama recita: "Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, l'attesissima serie HBO è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne "Il Trono di Spade" e racconta la storia della Casa Targaryen, portando in scena gli intrighi, i tradimenti e gli scontri che condurranno alla sanguinosa guerra di successione nota come "Danza dei draghi"." Matt Smith (Doctor Who) sarà Daemon Targaryen, mentre Emma D'Arcy (Secret Love) sarà Rhaenyra Targaryen.

