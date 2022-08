Un altro caldo fine settimana è arrivato e i videogiocatori, perlomeno quelli che non sono in vacanza lontani dalla tecnologia, devono scegliere tra uscire o rimanere al chiuso per giocare ai propri videogiochi preferiti. Grazie al mobile e al cloud oggigiorno si può giocare anche fuori da casa ai propri videogame AAA preferiti, ma questo è un altro discorso. Tutto ciò che ci interessa sapere, ora, è cosa giocherete questo weekend del 13 agosto 2022.

Metà agosto non è di norma un periodo denso di uscite, ma quest'anno non ci è andata affatto male, anche solo per il fatto che è stato pubblicato Two Point Campus, un nuovo simulatore creato dagli autori di Two Point Hospital. Nella nostra recensione abbiamo assegnato a questo videogame un notevole 9.2, dimostrando che si tratta di un gioco di notevole qualità.

Se preferite qualcosa di più action, vi abbiamo appena proposto la nostra recensione di Cult of the Lamb, da poco pubblicato da Devolver Digital. Si tratta di un rogue-lite nel quale dovremo creare e guidare un culto satanico, vestendo i panni dell'Agnello, pronto a cercare vendetta contro coloro che lo hanno sacrificato con l'aiuto di nuovi poteri. Ci aspettano combattimenti e non solo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Cult of the Lamb

Anche se non è propriamente una novità, questa settimana è stato pubblicato anche Marvel's Spider-Man in versione PC. Il gioco di Insomniac Games ha già stregato gli appassionati su console ma ora Sony è pronta anche a convincere i giocatori PC. Abbiamo recensito la conversione, spiegandovi quali sono i punti di forza e di debolezza del lavoro svolto dal team di PlayStation Studios.

Possiamo poi citare anche Tower of Fantasy, un nuovo gioco d'azione e di ruolo in un open world sci-fi. Si tratta di un free to play che mira a sfidare niente meno che Genshin Impact, uno dei più grandi successi degli ultimi anni.

Ovviamente, come sempre, molti appassionati avranno anche un lungo backlog da smaltire. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 13 agosto 2022?