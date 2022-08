Steam: sconti a tema THQ Nordic, in occasione del Digital Showcase 2022

THQ Nordic ha mandato in onda nella sera del 12 agosto 2022 il Digital Showcase 2022, un evento dedicato alle ultime novità in arrivo dall'editore. Inoltre, ha dato il via a una serie di sconti tramite Steam.

Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo. Gli sconti sono validi fino al 18 agosto 2022, alle 19:00. Le promozioni a tema THQ Nordic includono molti giochi di alto livello e con sconti significati, anche fino al 90%.

Potete ad esempio acquistare Biomutant a 19.79€, invece di 59.99€. Se preferite qualcosa di più sci-fi, allora non dovreste ignorare Elex 2, a 33.49€. Potete anche acquistare Wreckfest a soli 11.99€.

Biomutant

Se cercate giochi a basso prezzo, allora dovreste dare un'occhiata a Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated a 7.49€. Allo stesso prezzo è disponibile anche Destroy All Humans! e Darksiders Genesis. Se puntate ancora più in basso, allora potete acquistare Titan Quest Anniversary Edition a 4.99€. Non dovreste però ignorare Desperados 3 a 14.99€.

I giochi in sconto sono molti, quindi vi conviene raggiungere Steam e spulciare la lista delle offerte in prima persona. Ovviamente troverete anche le prossime uscite e i giochi annunciati all'evento del 12 agosto 2022, pronti per essere messi nella Lista dei desideri.

Per (ri)scoprire tutti i giochi annunciati all'evento THQ Nordic's Digital Showcase 2022 potete sfruttare le nostra notizia raccoglitore.