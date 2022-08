Stuntfest World Tour: Playtest gratuito in arrivo, ecco come chiedere l'accesso

Durante l'evento THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato, tra i vari, Stuntfest World Tour, un nuovo gioco di guida a tema stuntman, nel quale possiamo gareggiare contro 18 avversari. Ora, i giocatori di tutto il mondo possono richiedere l'accesso al Playtest gratuito per PC.

Potete richiedere l'accesso a Stuntfest World Tour tramite Steam, al seguente indirizzo. Troverete il pulsante verde "Richiedi l'accesso". Come sempre, questo non garantisce l'accesso a tutti: se gli autori dovessero giungere al numero massimo di utenti, potreste non ricevere il vostro codice di gioco. Vi conviene quindi non aspettare e fare subito la richiesta, tramite il vostro account Steam

Stuntfest World Tour ci permetterà di gareggiare sia in pista che in aria: potremo guidare vari tipi di mezzi a quattro ruote, ma potremo anche lanciarci come proiettili fuori dai veicoli, sfruttando una serie di gadget "bizzarri" per volare lungo il percorso. Ogni pista avrà scorciatoie segrete da trovare e sfruttare per arrivare primi.

Stuntfest World Tour

Sarà possibile personalizzare i nostri mezzi e il nostro personaggio in Stuntfest World Tour e giocare nella Stuntfest arena, una zona in stile festival dove divertirsi mettendo alla prova i nostro riflessi.

Ecco i requisiti minimi di Stunfest World Tour:

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Quad Core 4GHZ

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 1060

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Vediamo infine i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Quad Core 4GHZ

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 2070

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Potete vedere il trailer di Stuntfest World Tour a questo indirizzo.