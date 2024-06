X-Men - Le Origini: Wolverine, la violenza smisurata di un futuro passato

Si accendono nuovamente le luci della ribalta per Wolverine. In attesa del ritorno di Hugh Jackman nei panni del "ghiottone" in tuta gialla e lame d'adamantio nell'imminente Deadpool & Wolverine (in uscita nelle sale italiane il prossimo 24 luglio) e del nuovo videogioco originale firmato da Insomniac Games, Marvel's Wolverine , abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di fare un passo indietro, alla riscoperta di un titolo che aveva fatto scalpore, ma che, con il tempo, si è perso nella ressa di videogiochi usciti durante la settima generazione di console.

Ma X-Men - Le Origini: Wolverine ci mette di fronte a qualcosa di abbastanza estremo, un misto tra le ultime avventure fumettistiche dell'Arma X e il film omonimo dal quale è tratto il gioco (ciò, almeno, è valido per la Uncaged Edition, ovvero l'edizione "ammiraglia" tra quelle presenti sul mercato, in perfetta sintonia con la prassi di un tempo, quando un gioco con lo stesso nome appariva sotto spoglie differenti a seconda della piattaforma, causa l'adattamento appaltato a più di una casa di sviluppo).

Wolverine, personaggio creato da Len Wein e Herb Trimpe e apparso per la prima volta nel numero 180 di The Incredible Hulk, ha di per sé una natura violenta che lo pilota. Con quella coppia di artigli d'adamantio non si può di certo mettere a prendere a ceffoni e belle parole i cattivi di turno (come spesso accade nei film d'animazione, dove le lame, se presenti, diventano un compendio stilistico più che un'arma da utilizzare in combattimento). Di base, quindi, Wolverine è un supereroe che non si fa timore a infilzare i suoi avversari .

Oggi come ieri

Per l'occasione, abbiamo pensato di rispolverare il titolo e farlo partire in tutta la sua vecchia gloria, che tanto "vecchia", forse, non è. Solitamente, quando si rimette mano su un titolo datato, al quale si sono legati molti ricordi, il risultato è quello di vedere quei bei ricordi sovrascritti perlopiù da frustrazione e delusione. Non è che i giochi di una volta non valgano più, al giorno d'oggi; anzi. Il problema è che quel ricordo, in qualche modo, si fossilizza in noi come se ci fossimo trovati dinanzi alla cosa più avanzata del mondo (fatto molto lontano dalla realtà). E questi brutti scherzi la memoria ce li tira spesso.

Wolverine mette in mostra le sue nuove lame d'adamantio

Conoscendo la qualità media dei giochi su licenza fatti uscire in fretta e furia per accompagnare la distribuzione del film di riferimento, ci aspettavamo più o meno la stessa cosa con questo X-Men - Le Origini: Wolverine. Ma, sorpresa delle sorprese, ecco che si palesa davanti ai nostri occhi un gioco che, forse, è ancora meglio di come lo ricordassimo.

Certo, il tempo trascorso dall'uscita non è eccessivo e sono comunque presenti diverse criticità (ripetitività già dal primo, lunghissimo livello in poi; boss mostruosi che sembrano non azzeccarci nulla con il tono dato al gioco; qualità della narrazione e delle scene d'intermezzo in pieno stile tie-in), ma comunque ci aspettavamo un bagno di sangue (e non quello dei nemici).

Wolverine e le sue lame di adamantio affettano schiere di nemici

Invece, eccoci davanti a un gioco che graficamente regge ancora (almeno su PC), con un sistema di combattimento veloce e reattivo, derivativo sicuramente di capisaldi del genere come God of War e Devil May Cry, ma capace di introdurre alcune meccaniche fondamentali per l'industria videoludica odierna, battendo sul tempo titoli seminali come Batman: Arkham Asylum (seppur di pochi mesi).