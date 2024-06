Ex-rapinatore redento ci ricasca coi Pokémon: scoperta una truffa milionaria

Anthony Curcio è diventato una sorta di personalità mediatica grazie alla sua parabola apparentemente positiva: era passato dal fare il rapinatore a diventare un motivatore anti-droga e a favore di una vita sana, ma è ricascato nella sua vecchia abitudine con le carte Pokémon, accusato ora di aver organizzato una truffa milionaria.

La storia ha assunto una certa visibilità proprio per la particolare situazione di Curcio: dopo 6 anni passati in carcere per una rapina in banca, peraltro avendo preso parte anche a quello che viene ricordato come uno dei più famigerati inseguimenti ripresi dal vivo, l'uomo sembrava aver completamente svoltato.

Era diventato una figura positiva, trasformando la sua immagine e andando anche nelle scuole a fare discorsi sull'importanza di prevenire l'uso di droghe e sul fare scelte positive che possano portare a una vita più soddisfacente e sana.