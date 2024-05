Pokémon, i nuovi numeri della serie svelati da The Pokémon Company fanno cadere la mascella

Durante il suo rapporto finanziario per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024, The Pokémon Company ha diramato alcuni numeri aggiornati della serie Pokémon, che sono veramente da caduta di mascella e fanno capire come mai gli sviluppatori facciano tanta fatica a modificare certe formule che si sono dimostrate amatissime dal grande pubblico.

In particolare è stato svelato il dato delle vendite di tutti i giochi della serie, che complessivamente hanno raggiunto i 480 milioni di unità. Avete capito bene: dal primo capitolo, uscito su Game Boy, sono stati venduti quasi mezzo miliardo di giochi dei Pokémon. Per chi si stesse chiedendo come mai il numero è identico a quello dell'anno scorso, la risposta arriva direttamente da The Pokémon Company: c'è stato un errore. Il venduto totale alla fine dello scorso anno fiscale ammontava in realtà a 470 milioni di unità.

Insomma, nel corso degli ultimi 365 giorni sono stati venduti altri 10 milioni di giochi dei Pokémon. Purtroppo il dato non è stato sviluppato in alcun modo, quindi dobbiamo accontentarci della cifra complessiva nuda e cruda.