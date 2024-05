GCC Pokémon: svelata la nuova espansione Scarlatto e Violetto – Segreto Fiabesco

The Pokémon Company International ha annunciato Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire dal 2 agosto 2024.

Il nuovo set vedrà il debutto di Pecharunt, scoperto nei DLC che compongono Il Tesoro dell'Area Zero dei videogiochi Scarlatto e Violetto, come Pokémon di tipo Oscurità che si presta a bene a delle strategie in combinazioni con il terzetto di beniamici Okidogi-ex, Munkidori-ex e Fezandipiti-ex, anch'esso disponibile in questa nuova espansione. Tramite l'abilità Catene Dominanti di Pecharunt-ex i giocatori potanno scambiare il Pokémon attivo con un altro tipo Oscurità in panchina.

Dato che anche l'occhio vuole la sua parte, le carte olografiche parallele sfoggeranno un nuovo motivo speciale che mette in risalto le illustrazioni. Sarà possibile riconoscerle anche per la presenza del codice d'espansione situato nell'angolo inferiore sinistro della carta, che in questo caso appare come un piccolo riquadro bianco con testo nero.

In totale il nuovo set include oltre 95 carte. Tra quelle degne di nota troviamo, tre carte allenatore "Asso tattico", cinque Pokémon-ex e un Pokémon-ex Teracristal, 15 carte rare, 10 ultrarare, 5 rare con illustrazione speciale e 5 rare iper dorate impresse in modo speciale.