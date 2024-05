Review bombing: quando gli utenti rispondono con le bombe virtuali

Una lunga lista di incidenti

Anche GTA V è stato vittima di review bombing

Andando a spulciare l'elenco dei review bombing avvenuti negli ultimi quindici anni e dei motivi che li hanno scatenati ce n'è davvero per tutti i gusti: mancate localizzazioni, ban che impedivano l'uso di strumenti per il modding, aumenti di prezzo ingiustificati, impiego di DRM aggressivi, presenza di microtransazioni e casse premio, nonché l'inclusione di messaggi ritenuti di valenza politica.

Nel 2017 Grand Theft Auto V ha ricevuto una quantità di recensioni negative su Steam tale da modificare la media delle valutazioni del titolo Rockstar, portandola da "positiva" a "mixed". Il motivo? Gli sviluppatori avevano intimato lo stop ai produttori di OpenIV, al tempo uno dei software per il modding più utilizzati dalla community di GTA.

Gli scontri a fuoco di Call of Duty: Modern Warfare

Nel 2019 è capitato invece che Call of Duty: Modern Warfare diventasse vittima di review bombing per via di alcune sequenze della campagna che sembravano riprodurre in maniera fin troppo fedele un episodio verificatosi realmente durante la Guerra del Golfo, la cosiddetta "Highway of Death", andando però a sostituire i soldati americani responsabili del misfatto con quelli russi.

Il capitolo "microtransazioni", particolarmente ricco, ha visto nel 2022 il review bombing di Gran Turismo 7 proprio per via dell'adozione di questo tipo di struttura e per un approccio alla progressione votato per molti versi al grinding. A causa di questo incidente il gioco di guida di Polyphony Digital ha dovuto fare i conti con una media voto utente su Metacritic fra le più basse in assoluto per una produzione Sony.

Helldivers 2 e la lotta per la libertà

Dopodiché, appena poche settimane fa, abbiamo assistito all'episodio che ha visto come protagonista Helldivers 2, riempito di recensioni negative su Steam a causa dell'introduzione dell'obbligo di possedere un account PSN per poter giocare, requisito inizialmente non obbligatorio e che peraltro taglia fuori centinaia di paesi in cui il PlayStation Network non viene supportato.

Motivazioni sempre giuste, dunque? In realtà no, e il rovescio della medaglia è rappresentato da quelle situazioni, per fortuna una minoranza, in cui gli utenti hanno sfruttato questo potente strumento per manifestare il proprio disappunto nei confronti di scelte artistiche e/o narrative. Una storia non piace? Un personaggio non doveva morire? Sotto tale aspetto il caso di The Last of Us Parte 2 è ancora una ferita aperta per Naughty Dog. Poco dopo la pubblicazione del gioco, infatti, arrivarono più di 34mila recensioni negative su Steam. Il motivo? Secondo alcuni, con questo secondo capitolo il team di Neil Druckman stava portando avanti "un'agenda politica" e tematiche da "Social justice warrior" e per questo decisero di affossare un prodotto che può essere tranquillamente annoverato tra i maggiori capolavori del settore.