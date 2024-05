Naruto to Boruto: Shinobi Striker, arriva Kawaki nel roster dei combattenti

Bandai Namco annuncia che da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Naruto to Boruto: Shinobi Striker, che vede soprattutto l'arrivo del personaggio di Kawaki (Karma Progression), tra i combattenti selezionabili nel roster, il primo della Season 8.

Con l'arrivo di Kawaki e l'update di oggi, 24 maggio, giunge anche il nuovo DLC Master Character Training Pack - Kawaki (Karma Progression), che consente ai giocatori di ottenere Ninjutsu e oggetti per i loro avatar direttamente dal nuovo maestro ninja Kawaki.

Si tratta insomma di una nuova ondata di elementi e contenuti di gioco per il multiplayer competitivo dedicato al mondo di Naruto, che prosegue di stagione in stagione a proporre novità per la sua community, evidentemente ancora appassionata a questo particolare action picchiaduro.