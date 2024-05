Meta AI potrebbe arrivare molto presto stando ad alcune notifiche ricevute dagli utenti italiani

Meta sembra pronta a introdurre la sua tecnologia IA generativa in Italia. Gli utenti italiani hanno iniziato a ricevere notifiche riguardanti l'aggiornamento della normativa sulla privacy, indicando l'arrivo di Meta AI. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dell'azienda, il lancio è previsto per il 26 giugno.

Meta AI: prima negli Stati Uniti, ora in Italia Il logo di Meta AI Meta AI è stato inizialmente lanciato negli Stati Uniti a settembre 2023. Da allora, l'espansione ha raggiunto altri mercati tra cui Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe, sebbene solo in lingua inglese. L'arrivo di Meta AI in Italia indica che l'espansione globale del servizio sta continuando, e che gli utenti italiani potranno presto utilizzare queste tecnologie, persino in lingua italiana. Considerato poi che gli aggiornamenti segnalati nella normativa inviata agli utenti segnano come data il 26 giugno, è quasi certo che proprio in quella data verrà fatta l'integrazione del servizio.

Meta AI: cosa potremo fare? Il prompt sarà inseribile in un campo dedicato Il lancio di Meta AI comporterà l'integrazione dell'assistente IA nelle principali app di Meta, come Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp. Inoltre, Meta ha sviluppato un sito web dedicato per il chatbot basato sul modello linguistico Llama 3. Gli utenti potranno utilizzare Meta AI per ottenere informazioni dettagliate dai post su Facebook, creare immagini attraverso il modello text-to-image Emu, e sfruttare altre funzioni avanzate. Questa integrazione renderà l'esperienza sulle app Meta più personalizzata e interattiva.