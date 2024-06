Meta Quest sta per ricevere un update che migliora Netflix e introduce una nuova modalità di utilizzo

Meta sta per lanciare un nuovo aggiornamento per i visori VR Meta Quest 2 e Quest 3, ancora senza una data di uscita ma previsto arrivare nelle prossime settimane, che attiverà la nuova modalità di viaggio oltre a migliorare l'app di Netflix in maniera considerevole.

Una delle novità principali è dunque la modalità viaggio, di cui abbiamo già parlato in precedenza, destinata a rendere agevole l'utilizzo di questi dispositivi su mezzi di trasporto come aerei, a dire il vero gli unici su cui al momento è previsto l'uso in tale modalità.

Con questa opzione, Meta Quest 2 e 3 si avvicinano a Apple Vision Pro, proponendo una visualizzazione in realtà mista nella quale vengono posizionate delle finestre sullo sfondo visibile in pass-through, con la possibilità di connettersi al WiFi dell'aereo (dove disponibile).