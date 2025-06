Zerocalcare torna su Netflix: annunciata la terza serie animata

Qualcuno si è lasciato sfuggire l'esistenza della terza stagione

Nel filmato, Zerocalcare bacchetta scherzosamente Mastandrea per aver rivelato l'esistenza della terza serie animata prima del tempo, "una roba che da contratto non se poteva dì". "Comunque m'hanno rosicato a me per la cosa che hai detto eh", afferma Zerocalcare nel video. "All'intervista hai detto che ci stava la terza serie".

Zerocalcare è un fumettista italiano noto per i suoi racconti a sfondo autobiografico e sociale, caratterizzati da uno stile che mescola ironia, introspezione e critica sociale, oltre a numerosi riferimenti alla cultura pop.

In collaborazione con Netflix, Zerocalcare ha già realizzato due serie animate: "Strappare lungo i bordi" (2021) e "Questo mondo non mi renderà cattivo" (2023). Entrambe hanno riscosso grande successo, rendendo plausibile la produzione di una terza serie, ora finalmente confermata. Tuttavia, al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, con la speranza di non dover attendere troppo a lungo per saperne di più.