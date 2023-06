Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie di Zerocalcare su Netflix è un pugno nello stomaco

Guardando indietro ai sei episodi che compongono Strappare lungo i bordi, non ci sono molti dubbi sul fatto che, anche a un anno e mezzo di distanza, la prima serie animata di Zerocalcare sia tra i migliori prodotti televisivi italiani mai arrivati su Netflix. È difficile parlarne oggi con distacco, perché quel progetto aveva avuto il grande merito di condurci per mano, a piccoli passi, nella vita del fumettista romano, proprio come in una visita guidata in un museo fatto di flashback e racconti autobiografici, posti sullo sfondo di una struggente storia d'amicizia e rimpianti. Vivendo il tutto con gli occhi di Michele, il viaggio verso Biella aveva assunto una tale intimità che era semplicemente impossibile non rimanerne coinvolti e sconvolti. E questo, a conti fatti, contribuisce a spiegarne lo straordinario successo.

Era più che naturale che le tavole di Zerocalcare tornassero presto a condensarsi sul piccolo schermo, del resto Netflix non si fa scappare uno show di successo, e l'artista aveva dato l'impressione di avere ancora tanto, troppo da comunicare al grande pubblico, finalmente in procinto di avvicinarsi davvero al suo lavoro. Come un treno che da Laurentina arriva inevitabilmente a Rebibbia, ci aspettavamo che la nuova serie animata di Michele Rech avrebbe avuto come capolinea dei temi di estrema attualità, un'occasione che Zerocalcare non si è lasciato sfuggire, confezionando un racconto che ha davvero le potenzialità di colpire durissimo, forse anche più della storia di Alice.

Con un po' d'anticipo rispetto al lancio su Netflix, previsto per il 9 giugno 2023, abbiamo visto in anteprima i primi quattro episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo, ed evitando ogni genere di spoiler siamo pronti a parlarvene, dandovi qualche anticipazione e le nostre impressioni sul nuovo progetto televisivo del fumettista di Rebibbia. Ecco, di seguito, perché questa nuova serie ha tutte le carte in regola per bissare (e, forse, superare) il successo e la qualità raggiunti un anno e mezzo fa da Strappare lungo i bordi.