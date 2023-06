Classifica giapponese, Street Fighter 6 non va oltre il terzo posto al debutto

Street Fighter 6 non ce l'ha fatta a debuttare in prima posizione nella classifica giapponese: il pur eccellente nuovo capitolo della saga Capcom si è dovuto accontentare del terzo posto, cedendo il passo al solito The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e a Etrian Odyssey Origins Collection, secondo.

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 78,602 (1,594,275) [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection - 38,656 (New) [PS5] Street Fighter 6 - 21,192 (New) [PS4] Street Fighter 6 - 12,078 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,641 (5,319,756) [NSW] We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie - 8,415 (New) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 7,075 (2,203,151) [NSW] Minecraft - 6,152 (3,152,980) [NSW] Loop8: Summer of Gods - 5,796 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5,606 (5,205,971)

Nella recensione di Street Fighter 6 abbiamo parlato di come gli sviluppatori abbiano saputo rinnovare l'esperienza, consegnandoci un sistema di combattimento ancora più entusiasmante e una struttura rinnovata nei contenuti grazie anche all'introduzione del World Tour.

Tornando però a Tears of the Kingdom, è possibile vedere come il nuovo episodio di Zelda sia già a quota 1,6 milioni di copie in patria, mentre Breath of the Wild, che è stato lanciato nel 2017, può contare ad oggi su "appena" 2,2 milioni di copie.

Nintendo Switch modello OLED - 66,480 (4,710,350) PlayStation 5 - 30,690 (3,116,733) Nintendo Switch - 11,922 (19,343,590) Nintendo Switch Lite - 9,947 (5,320,662) PlayStation 5 Digital Edition - 4,586 (506,205) PlayStation 4 - 2,086 (7,873,756) Xbox Series X - 172 (186,209) Xbox Series S - 156 (252,718) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 43 (1,191,698)

Passando alla classifica hardware, la situazione è più o meno quella di sempre, con Nintendo Switch modello OLED a comandare la top 10, avendo raggiunto i 4,7 milioni di unità, e PlayStation 5 a seguire, molto più venduta nella versione con lettore disco che non nella Digital Edition: il pubblico nipponico ci tiene ancora parecchio al formato fisico, evidentemente.