League of Legends, la finale Worlds 2022 è la più vista di sempre: 5,1 milioni di spettatori

La finale dei Worlds 2022 di League of Legends, ovvero la competizione mondiale ufficiale incentrata sul MOBA di Riot Games, è stata la più vista di sempre con 5,1 milioni di spettatori come picco, senza considerare il pubblico cinese, ovvero il record assoluto per un evento dedicato al gioco in questione, sempre tra i più seguiti in ambito eSport.

D'altra parte, si è trattato di un evento estremamente seguito anche dal vivo: oltre 16.000 persone si sono radunate all'interno del palazzo dei Golden State Warriors per assistere alle finali.

League of Legends, una scena dalla finale dei Worlds 2022

Secondo i dati diffusi, inoltre, 5,1 milioni di spettatori hanno seguito l'evento, con una frequenza media di quasi 1 milione di spettatori nel corso delle ore di trasmissione, confermando come si tratti di un evento sportivo in grado di superare anche i grandi appuntamenti di NBA e MLB, come abbiamo visto dai dati sullo streaming, e tutto questo senza considerare il pubblico cinese.

Lo scontro finale è avvenuto tra i T1, guidati dal leggendario Faker, e i DRX: questi ultimi, considerati gli underdog della situazione, hanno ribaltato tutti i pronostici trionfando nel match conclusivo e conquistando la coppa. Dopo un avvio che sembrava aver già dato per scontata la vittoria ai T1, i DRX si sono ricompattati e sono stati in grado di rispondere agli attacchi avversari, arrivando infine a vincere per la prima volta nella storia della squadra coreana.

L'evento risulta dunque ancora più epico pensando ai numeri impressionanti che ha saputo raggiungere in termini di spettatori, a ulteriore conferma di come l'esport sia in costante crescita e League of Legends continui ad essere leader in questo settore.