God of War: Ragnarok, preordine Amazon per PS4 e PS5 disponibile per ancora due giorni

Tramite Amazon è ancora possibile, per un paio di giorni, fare il preordine di God of War Ragnarok in versione PS5 e PS4. Entrambe le versioni costano per il momento 1€ in meno rispetto al prezzo standard. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La data di uscita è il 9 novembre 2022. Ricordiamo che il preordine è a prezzo minimo garantito: questo significa che se all'ultimo minuto, dopo il vostro preordine, vi dovesse essere uno sconto, questo verrebbe applicato anche al vostro ordine. Ovviamente, fare il preordine con largo anticipo dà più possibilità di intercettare sconti, ma fare il preordine ora assicura che il gioco sia spedito immediatamente e che possiate riceverlo il più vicino possibile al D1, magari il giorno stesso con Prime.

God of War Ragnarok è un capolavoro, come abbiamo visto nella nostra recensione. Torneremo nei panni di Kratos che viaggerà per i regni norreni insieme al figlio Atreus. Questo nuovo gioco amplia le aree esplorabili, il sistema di combattimento e in generale la quantità di contenuti.

Kratos contro Thor in God of War Ragnarok

