Star Wars: Knights of the Old Republic II stava per tornare con remake, secondo dei documenti legali

Stando a quanto riportato dalla testata Game File, Aspyr e Lucasfilm Games stavano lavorando a un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords , KOTOR II per gli amici, di Obsidian Entertainment. Purtroppo, pare che il progetto sia stato bloccato, non è chiaro se per sempre o meno. A svelare l'esistenza del remake sarebbesto stati dei nuovi documenti legali, che riportavano anche il suo nome di lavorazione: "Juliet". Lo sviluppo procedeva in parallelo con quello del primo capitolo della serie, che dovrebbe essere ancora vivo, stando a Saber Interactive .

Stop ai lavori

Tuttavia, secondo Game File e a differenza del remake di KOTOR, lo sviluppo del remake di KOTOR II è cessato a marzo 2025. Il vicepresidente di Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ha spiegato nelle deposizioni riguardo al "dramma" intorno a KOTOR II che, se il remake fosse andato in porto, avrebbe incluso il DLC tagliato che era stato annunciato quando il gioco era stato svelato per Nintendo Switch nel 2022.

"'Juliet' era il nome in codice per un progetto in cui avremmo realizzato un remake completo di KOTOR II," disse Reilly. Il gioco avrebbe avuto "grafica moderna, gameplay moderno, sai - mantenendo la storia e i personaggi e i contenuti base di KOTOR II, ma rifacendolo per hardware moderni e macchine moderne con grafica aggiornata e tutto ciò che ne consegue. Era qualcosa di cui discutevamo con Aspyr. Il piano era che avremmo rifatto i contenuti che erano nella RCM."

Il DLC, la Sith Lords Restored Content Modification (RCM), era una mod che colmava le lacune narrative del gioco, nate da una chiusura affrettata pare obbligata, offrendo un finale alternativo a quello canonico. Quando Aspyr annunciò ufficialmente di averlo restaurato, lo studio confermò che il DLC ufficiale avrebbe fatto la stessa cosa: avrebbe incluso nuovi dialoghi con la ciurma, una missione extra con HK-47 e un "nuovo finale rielaborato". Purtroppo, quando KOTOR II è arrivato su Nintendo Switch l'8 giugno 2022, il DLC non è mai uscito. A quanto pare, il motivo per cui il DLC non è stato rilasciato è che gli avvocati di The Walt Disney Company l'hanno bloccato, per un problema legale relativo a chi avesse effettivamente creato la mod.