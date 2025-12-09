iPhone: vendite in crescita rispetto al 2024, iPhone 17 va benone

La nuova serie iPhone 17 sta contribuendo a rafforzare la posizione di Apple nel mercato globale degli smartphone . È quanto emerge dai dati più recenti pubblicati dagli analisti di Counterpoint, che mostrano un incremento delle spedizioni nel terzo trimestre del 2025, un risultato che segue un andamento stabile dei trimestri precedenti e che segna un punto di svolta rispetto alla performance della generazione iPhone 16.

I nuovi dati di vendita di iPhone

Le rilevazioni per il terzo trimestre 2025 indicano che la quota di mercato degli iPhone ha oscillato tra il 16% e il 23% tra il 2024 e il 2025, con un picco nell'ultimo trimestre del 2024 legato alla spinta della stagione natalizia. Nel Q3 2025 si registra un livello del 18%, accompagnato da un incremento del 9% delle spedizioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato è attribuito soprattutto alla buona ricezione del modello base della serie iPhone 17, che beneficia della migrazione di alcune funzioni tipiche delle varianti Pro, migliorando la percezione complessiva del rapporto qualità-prezzo.

L'andamento delle spedizioni di iPhone negli ultimi due anni (dati Counterpoint)

La strategia di ampliare la gamma con modelli come iPhone 16e ha aggiunto ulteriore varietà all'offerta, con effetti immediati sulla diffusione dei modelli di fascia più accessibile. Tuttavia la maggiore incidenza dei modelli base ha determinato un lieve calo del prezzo medio di vendita, diminuito dell'1%. L'impatto sui ricavi è stato comunque positivo grazie all'aumento delle spedizioni, con un +6% su base annua che conferma la solidità del segmento premium nell'ecosistema Apple.

Sul fronte geografico, i risultati non sono uniformi. In Cina il mercato è rimasto sostanzialmente stabile, frenato dal ritardo dell'iPhone Air, non commercializzato nelle prime settimane a causa dell'assenza del supporto eSIM sul mercato locale. Nonostante ciò, i modelli più economici hanno mantenuto una buona trazione. Negli Stati Uniti si è osservata una flessione alimentata dalle attività di smaltimento delle scorte, un fenomeno che ha influenzato i volumi pur senza compromettere la domanda generale. Nei mercati emergenti la situazione è molto diversa e mostra un quadro decisamente favorevole all'espansione della gamma iPhone.

L'India è diventata nel terzo trimestre 2025 il terzo mercato al mondo per volumi di iPhone, un risultato che riflette un aumento costante della domanda negli ultimi anni e una crescente attenzione dei produttori verso il segmento premium locale. Anche l'America Latina, il Sud-est asiatico e l'area Medio Oriente e Africa hanno riportato incrementi significativi, contribuendo a ridisegnare la mappa delle vendite globali e a ridurre la dipendenza dai mercati storicamente dominanti.

Le quote di spedizioni di iPhone nel corso degli anni

Sul piano storico, i dati annuali confermano una progressione altalenante ma tendenzialmente positiva. La quota di mercato globale degli iPhone è passata dal 15% nel 2010 a valori oscillanti tra l'11% e il 16% nell'ultimo decennio, con un consolidamento evidente a partire dal 2021. Il mantenimento del 16% nel 2023 e nel 2024 dimostra una capacità di resistenza che si riflette anche nelle dinamiche più recenti del 2025.

Guardando ai prossimi mesi, l'andamento del mercato smartphone continuerà a dipendere da variabili macroeconomiche e dai cicli di sostituzione degli utenti, sempre più influenzati dalla maturità del settore. La performance della serie iPhone 17 suggerisce che l'integrazione di funzioni avanzate nei modelli non Pro potrebbe diventare un elemento chiave della strategia futura. Intanto gli smartphone pieghevoli sono da record: vendite ai massimi storici nel terzo trimestre del 2025, in attesa di Apple.