realme 14 Pro+ in offerta su AliExpress: con il coupon disponibile diventa un vero best buy

Il realme 14 Pro+ si presenta come uno smartphone avanzato. Il comparto fotografico è dotato di una fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP , una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP , una ultra-grandangolare da 8 MP e una selfie camera da 32 MP .

Ulteriori dettagli

Il design è unico: grazie alla collaborazione con Valeur Designers, ogni realme 14 Pro+ presenta una finitura perlata che reagisce al freddo, con fibre sensibili che creano un effetto cangiante blu con riflessi bianchi e dorati a temperature inferiori ai 16°C. La resistenza è garantita da certificazioni IP66/68/69, test militari contro urti, protezione da polvere, acqua ad alta pressione e immersione continua.

Sul piano tecnico, il dispositivo monta un processore Dimensity 7300 Energy 5G a 4 nm con cui riesce a supportare una forma di gaming fluido a 120 FPS su un display curvo da 120 Hz con picco di luminosità di 4500 nit. La batteria da 5130mAh è supportata da ricarica SUPERVOOC da 80 W.