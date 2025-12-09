0

realme 14 Pro+ in offerta su AliExpress: con il coupon disponibile diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, viene messo in promozione in occasione delle offerte di Natale, il realme 14 Pro+ che cala di prezzo con il coupon disponibile.

Su AliExpress, oggi, in occasione delle promozioni di Natale, viene messo in offerta il realme 14 Pro+ il cui prezzo, grazie al codice sconto MULTI30 (o, in alternativa ITGS30) è posssibile risparmiare 30€ per un costo finale d'acquisto di 226,30€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

Il realme 14 Pro+ si presenta come uno smartphone avanzato. Il comparto fotografico è dotato di una fotocamera periscopica Sony IMX882 da 50 MP, una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una selfie camera da 32 MP.

Il design è unico: grazie alla collaborazione con Valeur Designers, ogni realme 14 Pro+ presenta una finitura perlata che reagisce al freddo, con fibre sensibili che creano un effetto cangiante blu con riflessi bianchi e dorati a temperature inferiori ai 16°C. La resistenza è garantita da certificazioni IP66/68/69, test militari contro urti, protezione da polvere, acqua ad alta pressione e immersione continua.

Sul piano tecnico, il dispositivo monta un processore Dimensity 7300 Energy 5G a 4 nm con cui riesce a supportare una forma di gaming fluido a 120 FPS su un display curvo da 120 Hz con picco di luminosità di 4500 nit. La batteria da 5130mAh è supportata da ricarica SUPERVOOC da 80 W.

