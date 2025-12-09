Nel 2026, Microsoft intende festeggiare alla grande i 25 anni di Xbox

Jason Ronald il progettista capo di Xbox , ha anticipato l'arrivo di grandi novità per il 2026 , anno in cui l'ecosistema di Microsft compirà 25 anni . "Il prossimo anno, vogliamo celebrare la grande eredità di Xbox", ha dichiarato in un video della BBC in cui veniva mostrata la console portatile Xbox Ally X, l'ultimo membro della famiglia Xbox, che ormai comprende dispositivi di ogni sorta, almeno da un punto di vista filosofico .

Il futuro di Xbox

Come detto, il video in sé mostra soprattutto Xbox Ally X alle prese con i giochi, in particolare quelli Windows. La parte più interessante, se si conosce già l'hardware, è proprio l'intervista a Ronald, che ha affermato: "Pensiamo sempre a quale sarà il futuro del gaming e ai nuovi modi in cui le persone possono giocare," spiegando poi che è il mercato attuale a validare l'idea di avere una console portatile Xbox.

A una domanda sull'ampliamento della retrocompatibilità, Ronald ha risposto in modo ambiguo, aprendo le porte alla speranza: "Non posso annunciare nulla oggi, ma nel 2026 sarà il 25° anniversario di Xbox e vogliamo celebrare la grande eredità e la storia che abbiamo con Xbox, oltre a definire il futuro verso cui si sta dirigendo l'ecosistema Xbox."

Ha poi aggiunto: "Non posso confermare né smentire quello che mi stai chiedendo, ma restate sintonizzati. Abbiamo molte cose entusiasmanti da condividere il prossimo anno."

Chiaramente non c'è niente di sicuro, ma l'idea è che possa arrivare finalmente la notizia dell'ampliamento della retrocompatibilità dei giochi Xbox anche a Windows, che sarebbe la quadratura del cerchio delle voci degli scorsi mesi, che vogliono la prossima Xbox essere sostanzialmente un ibrido con un PC.