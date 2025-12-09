Road to TGA: Enrico “151EG” Gamba ospite per parlare del mito di Percy Jackson

La nostra maratona Road to The Game Awards si apre con un appuntamento speciale dedicato a Percy Jackson, in vista dell'arrivo della seconda stagione il prossimo 10 dicembre su Disney+. Nel primo slot tematico avremo in live Enrico "151EG" Gamba, content creator e divulgatore che sul web racconta curiosità e aneddoti legati al cinema d'animazione, diventando negli anni un punto di riferimento per chi ama smontare e analizzare le storie dietro ai film.
Il tema della puntata
Affiancato da Giordana, 151EG ci accompagnerà in un viaggio nel mito e nella cultura pop attraverso un'analisi del perché la mitologia greca continua a ossessionarci. Dagli archetipi di I Cavalieri dello Zodiaco al fascino intramontabile di Olimpo, vedremo come Percy Jackson ribalta i miti classici. Chiudiamo con il ripasso dei momenti migliori della Stagione 1, in attesa della stagione 2.
L'appuntamento è quindi alle 16 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel player qui sopra!
Il ritorno degli dei
La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo riparte da una minaccia che costringe Percy, Annabeth e Grover a lasciare il Campo Mezzosangue per un viaggio ancora più pericoloso. Tra nuove creature, misteri dell'Olimpo e un passato che torna a bussare alla porta, i tre semidei dovranno affrontare prove che metteranno in discussione il loro coraggio e il loro legame.
La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo debutterà il 10 dicembre su Disney+ in Italia, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.