L'annuncio dei giochi del PS Plus Extra e Premium di dicembre è dietro l'angolo, due sono già disponibili

Ci avviamo verso la metà di dicembre e dunque come da tradizione siamo vicini all'annuncio dei nuovi giochi PS4 e PS5 che entreranno a far parte del catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium.

La prassi è la solita: non c'è una data scolpita nella pietra, ma Sony è storicamente molto precisa, con l'annuncio della line-up di Extra e Premium che viene fissato il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential, salvo rarissime eccezioni. Se queste tempistiche saranno confermato, la data da segnare sul calendario è quella di domani, mercoledì 10 dicembre alle 17:30 italiane.