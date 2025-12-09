L'annuncio dei giochi del PS Plus Extra e Premium di dicembre è dietro l'angolo, due sono già disponibili

Ci avviamo verso la metà di dicembre e dunque come da tradizione siamo vicini all'annuncio dei nuovi giochi PS4 e PS5 che entreranno a far parte del catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium.
La prassi è la solita: non c'è una data scolpita nella pietra, ma Sony è storicamente molto precisa, con l'annuncio della line-up di Extra e Premium che viene fissato il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential, salvo rarissime eccezioni. Se queste tempistiche saranno confermato, la data da segnare sul calendario è quella di domani, mercoledì 10 dicembre alle 17:30 italiane.
Red Dead Redemption e Skate Story sono già a disponibili
Seguendo lo stesso schema, i nuovi giochi per gli abbonati dovrebbero essere resi accessibili il martedì successivo, ovvero il 16 dicembre alle 10:00 italiane. Nella stessa giornata usciranno dal catalogo almeno dodici titoli.
Vale la pena ricordare che il catalogo si è già arricchito di due novità negli ultimi giorni: dal 2 dicembre gli abbonati possono giocare senza costi aggiuntivi alle versioni PS4 e PS5 di Red Dead Redemption, mentre dall'8 dicembre è disponibile Skate Story. Il resto della line-up rimane ancora avvolto nel mistero, ma come detto l'attesa sarà breve.