0

L'annuncio dei giochi del PS Plus Extra e Premium di dicembre è dietro l'angolo, due sono già disponibili

Presto scopriremo i nuovi giochi che andranno ad arricchire il catalogo PS4 e PS5 riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/12/2025
Logo del PlayStation Plus

Ci avviamo verso la metà di dicembre e dunque come da tradizione siamo vicini all'annuncio dei nuovi giochi PS4 e PS5 che entreranno a far parte del catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium.

La prassi è la solita: non c'è una data scolpita nella pietra, ma Sony è storicamente molto precisa, con l'annuncio della line-up di Extra e Premium che viene fissato il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential, salvo rarissime eccezioni. Se queste tempistiche saranno confermato, la data da segnare sul calendario è quella di domani, mercoledì 10 dicembre alle 17:30 italiane.

Red Dead Redemption e Skate Story sono già a disponibili

Seguendo lo stesso schema, i nuovi giochi per gli abbonati dovrebbero essere resi accessibili il martedì successivo, ovvero il 16 dicembre alle 10:00 italiane. Nella stessa giornata usciranno dal catalogo almeno dodici titoli.

Skate Story, la recensione di un'avventura sullo skateboard che arriva fino alla luna Skate Story, la recensione di un’avventura sullo skateboard che arriva fino alla luna

Vale la pena ricordare che il catalogo si è già arricchito di due novità negli ultimi giorni: dal 2 dicembre gli abbonati possono giocare senza costi aggiuntivi alle versioni PS4 e PS5 di Red Dead Redemption, mentre dall'8 dicembre è disponibile Skate Story. Il resto della line-up rimane ancora avvolto nel mistero, ma come detto l'attesa sarà breve.

#PlayStation Plus
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'annuncio dei giochi del PS Plus Extra e Premium di dicembre è dietro l'angolo, due sono già disponibili