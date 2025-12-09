Lenovo Legion Pro Rollable: comprereste un portatile da gaming con schermo OLED arrotolabile?

Lenovo Legion Pro Rollable

Il nuovo Legion Pro Rollable adotterebbe un approccio completamente diverso, puntando su un'estensione orizzontale del display per raggiungere un rapporto 21:9, un formato che si presta particolarmente al gaming. L'appartenenza alla famiglia Legion suggerisce che si tratti di un progetto orientato alle prestazioni, rivolto a un pubblico che utilizza il portatile per giocare e che potrebbe trarre vantaggio da un pannello ultrawide senza dover ricorrere a un monitor esterno.

Il materiale promozionale trapelato su WindowsLatest mostra con chiarezza una struttura in grado di espandersi verso sinistra e destra grazie a un meccanismo motorizzato. Le porzioni di schermo arrotolate all'interno della cornice vengono distese quando il sistema allarga la scocca superiore, creando una superficie continua più ampia. Le immagini rivelano anche cornici marcate, necessarie per proteggere i bordi del pannello flessibile, una scelta che punta alla durabilità più che alla riduzione estrema degli spessori. ACER Predator Helios Neo 16S AI: profilo slim e tanta potenza Sul piano tecnico le informazioni confermate non sono molte. Il portatile utilizzerà un processore Intel Core Ultra, in linea con gli altri modelli Legion e con la crescente integrazione di funzioni basate su intelligenza artificiale nel software proprietario. La presenza del tasto Copilot indica la volontà di offrire strumenti di assistenza avanzata già al momento dell'uscita. Non è chiaro se sia previsto un modello con processore AMD né quali siano le dimensioni esatte del display nelle modalità aperta e chiusa. È probabile che la frequenza di aggiornamento raggiunga almeno i 120 Hz, dato che il ThinkBook Rollable punta su questo valore.

Lenovo ha un vantaggio sostanziale nell'affrontare un progetto simile. La piattaforma tecnica sviluppata per perfinoil ThinkBook Plus Gen 6 comprendeva un ingegnoso sistema a rullo motorizzato, un pannello POLED flessibile, un telaio di tensione per mantenere il display piatto e un firmware in grado di bloccare il movimento in caso di ostacolo o chiusura accidentale del coperchio. Riproporre questa architettura in un formato orizzontale richiede adattamenti significativi ma non comporta un punto di partenza da zero. La serie Legion, inoltre, offre maggiore spazio interno rispetto ai modelli sottili, facilitando la collocazione di un meccanismo più ampio senza compromettere troppo l'ergonomia.

Il Legion Pro Rollable punterebbe però a un pubblico molto diverso rispetto al ThinkBook Rollable. Gli utenti a cui si rivolge comprendono giocatori, creator e appassionati che desiderano uno schermo panoramico estensibile senza rinunciare alla mobilità. Il formato ultrawide offre benefici concreti nei giochi compatibili, amplificando il campo visivo, ma può risultare utile anche per chi lavora con timeline video, finestre affiancate o applicazioni che traggono vantaggio da un orizzonte più esteso.

Intanto è ufficiale che Intel Panther Lake verrà presentato alla conferenza CES 2026.