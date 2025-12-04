C'è un grosso colpo di scena nel trailer della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7

Il trailer cinematografico della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 include un grosso colpo di scena che segna un definitivo passaggio di consegne all'interno della Gilda, preannunciato alla fine della campagna ma qui confermato in una maniera inaspettata.
Alex Dorne ha preso definitivamente il controllo dell'organizzazione, e a quanto pare attende David Mason al varco: la tossina può ancora esercitare il proprio potere sull'ufficiale americano, che si ritrova proiettato in una sorta di scenario virtuale.
È a questo punto che Dorne dà il benvenuto a Mason presso il futuristico Quartier Generale di Project Synapse, che immaginiamo sarà lo scenario dei nuovi scontri fra la squadra JSOC e le truppe ancora in forze alla Gilda dopo gli eventi della campagna di Black Ops 7.
Oltre a essere la prima stagione più grande di sempre nella storia di Call of Duty, quella cominciata oggi promette dunque di proseguire anche la trama principale, che ha portato i protagonisti a combattere nel territorio di Avalon all'interno della modalità Endgame.
Un giusto epilogo?
Se avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7, saprete che la trama della campagna non ci è sembrata affatto brillante, anzi, e che a nostro avviso il personaggio di Emma Kagan è stato scritto male e sfruttato peggio.
Non che Alex Dorne sia meglio, intendiamoci: sembra il villain più classico possibile e conferma un approccio fumettoso alla sceneggiatura che fa rimpiangere ancora una volta le atmosfere di Black Ops 6, dotate di uno spessore e di una credibilità decisamente superiori.