C'è un grosso colpo di scena nel trailer della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7

La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile a partire da oggi e Treyarch ha pubblicato un trailer cinematografico che include un grosso colpo di scena.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/12/2025
David Mason in Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Il trailer cinematografico della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 include un grosso colpo di scena che segna un definitivo passaggio di consegne all'interno della Gilda, preannunciato alla fine della campagna ma qui confermato in una maniera inaspettata.

Alex Dorne ha preso definitivamente il controllo dell'organizzazione, e a quanto pare attende David Mason al varco: la tossina può ancora esercitare il proprio potere sull'ufficiale americano, che si ritrova proiettato in una sorta di scenario virtuale.

È a questo punto che Dorne dà il benvenuto a Mason presso il futuristico Quartier Generale di Project Synapse, che immaginiamo sarà lo scenario dei nuovi scontri fra la squadra JSOC e le truppe ancora in forze alla Gilda dopo gli eventi della campagna di Black Ops 7.

La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 è gigantesca: ecco tutti i contenuti La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7 è gigantesca: ecco tutti i contenuti

Oltre a essere la prima stagione più grande di sempre nella storia di Call of Duty, quella cominciata oggi promette dunque di proseguire anche la trama principale, che ha portato i protagonisti a combattere nel territorio di Avalon all'interno della modalità Endgame.

