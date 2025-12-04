C'è un grosso colpo di scena nel trailer della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7

È a questo punto che Dorne dà il benvenuto a Mason presso il futuristico Quartier Generale di Project Synapse , che immaginiamo sarà lo scenario dei nuovi scontri fra la squadra JSOC e le truppe ancora in forze alla Gilda dopo gli eventi della campagna di Black Ops 7.

Alex Dorne ha preso definitivamente il controllo dell'organizzazione, e a quanto pare attende David Mason al varco: la tossina può ancora esercitare il proprio potere sull'ufficiale americano, che si ritrova proiettato in una sorta di scenario virtuale.

Un giusto epilogo?

Se avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7, saprete che la trama della campagna non ci è sembrata affatto brillante, anzi, e che a nostro avviso il personaggio di Emma Kagan è stato scritto male e sfruttato peggio.

Non che Alex Dorne sia meglio, intendiamoci: sembra il villain più classico possibile e conferma un approccio fumettoso alla sceneggiatura che fa rimpiangere ancora una volta le atmosfere di Black Ops 6, dotate di uno spessore e di una credibilità decisamente superiori.