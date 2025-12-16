Real Moon fa quello che dice: simula l'esplorazione lunare con rigore scientifico, ed è gratis

Lo sviluppatore giapponese historia ha pubblicato su Steam il simulatore Real Moon. Come il titolo fa intuire, si tratta di una ricostruzione scientificamente accurata della Luna, liberamente esplorabile. La parte migliore è che è anche gratuito.

Real Moon è stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia giapponese di esplorazione aerospaziale (JAXA) ed è stato realizzato con Unreal Engine 5. Gli sviluppatori hanno utilizzato ricerche scientifiche e dati accurati riguardanti la topografia della Luna, la distribuzione di crateri e rocce e le posizioni relative di Sole, Terra e Luna, per ricreare un ambiente esplorabile fedele a quello reale.