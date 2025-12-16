Real Moon fa quello che dice: simula l'esplorazione lunare con rigore scientifico, ed è gratis

Lo sviluppatore giapponese historia ha pubblicato su Steam il simulatore Real Moon. Come il titolo fa intuire, si tratta di una ricostruzione scientificamente accurata della Luna, liberamente esplorabile. La parte migliore è che è anche gratuito.
Real Moon è stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia giapponese di esplorazione aerospaziale (JAXA) ed è stato realizzato con Unreal Engine 5. Gli sviluppatori hanno utilizzato ricerche scientifiche e dati accurati riguardanti la topografia della Luna, la distribuzione di crateri e rocce e le posizioni relative di Sole, Terra e Luna, per ricreare un ambiente esplorabile fedele a quello reale.
Nel gioco si vestono i panni di un astronauta incaricato di rintracciare un luogo specifico della Luna. L'unico indizio a disposizione è una fotografia lasciata da una sonda. Si può salire a bordo di un rover oppure esplorare la superficie lunare a piedi mentre si cercano le coordinate corrette.
Una partita a Real Moon dura circa 15-30 minuti, ma c'è anche una Modalità Libera che consente di manipolare lo scenario e posizionare oggetti come razzi, bandiere, palloni e luci. Questa modalità consente inoltre di vagare liberamente sulla superficie del nostro amato satellite, osservare il tramonto del Sole, vedere come cambiano luci e ombre e scattare fotografie.
Real Moon è solo l'inizio della collaborazione tra historia e la JAXA: "Abbiamo creato una simulazione lunare completa che riproduce in grande dettaglio un'ampia area del paesaggio lunare, includendo una fisica simulata. Puntiamo a utilizzare questo ambiente per varie altre applicazioni in futuro, comprese le simulazioni delle operazioni dei rover lunari. Attraverso questa partnership di ricerca, stiamo sviluppando un quadro tecnologico per migliorare la riproduzione degli ambienti spaziali e contribuire all'industria aerospaziale."
Se vi interessa, potete scaricare Real Moon da Steam.