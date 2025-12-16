Robot e cittadini insieme in uno spazio comune: al via alla fase sperimentale a Shenzen, in Cina

La Cina sta sperimentando un nuovo modello di integrazione tra robot umanoidi e spazi urbani, con l'obiettivo di testare le tecnologie in contesti reali anziché solo in ambienti chiusi. A Shenzhen è stata presentata la prima zona dimostrativa "a misura di robot", dove i robot di servizio opereranno insieme ai cittadini, pur mantenendo ruoli e funzioni ben definiti.
Il progetto è stato illustrato durante la conferenza 2025 su intelligenza artificiale e robotica della Greater Bay Area, e si inserisce nel framework denominato "1+1+N". Questo modello prevede un polo provinciale centrale per l'addestramento dei robot, affiancato da zone dimostrative e da una rete di piattaforme specializzate distribuite in più città e settori.
Qual è l'obiettivo di questa zona urbana "a misura di robot"?
L'obiettivo è combinare formazione, sperimentazione e collaborazione industriale per affrontare esigenze locali e condividere risorse e risultati. Un punto chiave dell'iniziativa è il passaggio dall'addestramento in ambienti chiusi a quello in spazi pubblici.
Nella zona di Shenzhen i robot saranno testati direttamente in strade, quartieri e luoghi aperti, imparando a muoversi e interagire con l'ambiente reale. Non è prevista una convivenza paritaria con gli esseri umani: i robot opereranno in condizioni controllate, svolgendo funzioni di supporto e attività di servizio senza sostituire le persone.
Lo sviluppo dei robot in Cina aumenta e beneficia di questa iniziativa
Questa infrastruttura è considerata strategica per lo sviluppo dell'industria dei robot umanoidi in Cina, accelerando l'adozione di applicazioni concrete nei settori della manifattura intelligente e dei servizi pubblici. Il Guangdong, già hub industriale avanzato, produce oltre il 40% dei robot industriali cinesi e circa l'80% dei robot di servizio.
Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati ordinati circa 5.700 robot umanoidi, con installazioni previste vicino a 10.000 unità entro fine anno. Le politiche provinciali prevedono incentivi fino a 50 milioni di yuan per centri di innovazione e grandi aziende. Tra queste, UBTECH Robotics ha annunciato commesse per 250 milioni di yuan.