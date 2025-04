Razer interrompe le vendite di alcuni suoi prodotti in USA: a causa dei dazi di Trump?

Un'altra conseguenza diretta dei dazi di Trump in ambito videoludico la stiamo vedendo a quanto pare con Razer, che sembra abbia interrotto la vendita di alcuni suoi prodotti in USA, almeno momentaneamente, in attesa di una maggiore stabilizzazione della situazione.

In base a quanto riferito da The Verge, sembra che Razer abbia interrotto le prenotazioni e le vendite del suo nuovo laptop Blade 16, per esempio: si tratta di un prodotto che doveva uscire in questi giorni ed era presente sul sito ufficiale fino a poco prima dell'annuncio dell'attuazione dei dazi di Trump, ma è stato ora rimosso.

La compagnia non ha ancora commentato in maniera ufficiale e precisa sulla questione, ma è probabile che la rimozione sia dovuta alla necessità di rivedere il prezzo dell'hardware, che verosimilmente sarà colpito dai cambiamenti economici.