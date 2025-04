Mario Kart World per Nintendo Switch 2 è un vero salto generazionale? Digital Foundry risponde

Digital Foundry ha realizzato un'analisi tecnica preliminare al fine di comprendere se Mario Kart World per Nintendo Switch 2 rappresenta un vero salto generazionale rispetto all'ultimo episodio della serie.

Sul piano strutturale, il gioco porta il numero di partecipanti alle gare a ventiquattro e mette in campo tracciati che si estendono ben oltre i normali confini del percorso, sulla falsariga di Forza Horizon, dunque già l'impianto di per sé risulta più impegnativo dal punto di vista tecnico.

La risoluzione è pari a 1440p in modalità dockled, senza ricorrere a tecnologie di upscaling, e il frame rate è ancorato ai 60 fps anche in modalità split-screen per due giocatori. Si parla inoltre di una modalità a 120 fps che però Nintendo non ha ancora mostrato in azione.

Secondo Digital Foundry la qualità delle superfici è migliorata in maniera sostanziale e anche gli effetti donano agli scenari una marcia in più rispetto a quanto visto in Mario Kart 8 Deluxe, con l'acqua che spicca in particolare grazie ai miglioramenti apportati.