Babylon's Fall: inizia oggi la chiusura dei server

Platinum Games ha aggiornato il sito ufficiale di Babylon's Fall per ricordare a tutti che sta per iniziare la chiusura definitiva dei server di gioco. Lo ha fatto con una breve nota:

"Nota di chiusura del servizio (27 febbraio)

Con questa nota vi ricordiamo ancora una volta che Babylon's Fall cessera di funzioanre all'ora indicata qui sotto:

27 febbraio 2023 alle 11:00 p.m. (PT) (in Italia le 8:00 del mattino del 28 febbraio 2023).

Grazie per aver giocato a Babylon's Fall."

Come saprete Babylon's Fall è uno sfortunato live service che non ha mai incontrato l'approvazione dei giocatori. Annunciato come esclusiva PlayStation e PC senza fare menzione del suo modello economico, molti speravano in un nuovo action fantasy di PlatinumGames, ma sono stati delusi dallo scoprire che si trattava di tutt'altro.

Il gioco ha subito moltissime critiche sin da prima del lancio, quindi è stato stroncato dalla stampa e disertato dai giocatori, diventando praticamente un meme quando si è scoperto che sui server era rimasto praticamente un solo giocatore.

L'annuncio della chiusura prematura dei server non ha stupito nessuno e oggi è arrivato il giorno del cupio dissolvi. PlatinumGames ha provato in qualche modo a recuperarlo post lancio, ma non ha mai avuto la fiducia dei videogiocatori.