Gli ultimi driver Game Ready di Nvidia sembrano così pessimi che degli sviluppatori dicono di non installarli

Gli ultimi driver Game Ready di Nvidia , versione 572.xx, stanno causando enormi problemi agli utenti , tra schermate di avvio nere, prestazioni altalenanti, blocchi dei PC e quant'altro. Non mancano quelli che hanno suggerito di non installarli , in attesa di una versione che versi in condizioni migliori. Tra questi spiccano anche degli studi di sviluppo di alcune recenti hit.

Tante lamentele

In particolare quelli di InZOI e di The First Berserker: Khazan, che su Steam stanno consigliando ai possessori di GPU delle serie RTX 4000 e RTX 3000 di evitare i driver Nvidia 572.xx, che possono causare cali di frame rate e stuttering (sostanzialmente dei microscatti, che possono essere più o meno marcati a seconda dell'hardware a disposizione).

Gli ultimi driver Game Ready danno problemi anche con InZOI

L'avvertenza, nel caso li si sia installati e si abbiano problemi, è quella di tornare alla versione 566.36. Non è la prima volta che dei driver vengono pubblicati in condizioni non proprio ottimali, ma non capita spesso che i problemi siano tali da portare gli sviluppatori a prendere posizione nel merito, naturalmente per tutelare i loro prodotti.

Ad aggravare la situazione è arrivato anche il supporto per DLSS 4 con i driver 572.83, che naturalmente ha ingolosito i possessori delle schede RTX di penultim e terzultima generazione. Sapere di non poterlo sfruttare sta creando non pochi malcontenti.

Si sono invece salvati gli utenti delle GPU della serie RTX 5000, che sembrano non avere problemi, tanto che gli sviluppatori non hanno esteso anche a loro il consiglio di non installare gli ultimi driver. Probabilmente i driver futuri sistemeranno tutti i problemi, ma è chiaro che in tanti non siano felicissimi della situazione.