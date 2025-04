Stando a quanto rivelato dal creative director Guillaume Broche, lo Studio Ghibli ha ispirato lo stile di Clair Obscur: Expedition 33. "Abbiamo visto i loro film probabilmente venticinque volte", ha detto Broche, e visti i trend di questi giorni anche noi abbiamo voluto scherzare un po' sulla questione con l'immagine che trovate qui sopra.

Il creative director ha spiegato che l'influenza delle opere di Miyazaki si estende anche alla colonna sonora: nel suo lavoro sul gioco, il compositore Lorien Testard ha preso spunto dalle musiche di capolavori come La Principessa Mononoke, Il mio vicino Totoro e Kiki - Consegne a domicilio, tutte firmate dal leggendario Joe Hisaishi.

Il peculiare comparto artistico di Clair Obscur: Expedition 33 punta a catturare il senso di avventura e di meraviglia che caratterizza le opere dello Studio Ghibli, e Broche ha citato in particolare La Città Incantata e Il Castello Errante di Howl come riferimenti chiave per ricreare quell'atmosfera onirica e coinvolgente.

Tuttavia, il team di sviluppo ha lavorato per bilanciare questi aspetti. "Il nostro direttore non è un grande appassionato della cultura giapponese, quindi ogni volta che ne parliamo esprime la sua influenza più occidentale" ha spiegato Broche. "E io cerco di aggiungere più elementi orientali, così si crea questa sorta di strano mix."