Anche se ha recitato in Un Film Minecraft, Jason Momoa non fa giocare i figli con i videogiochi

Un Film Minecraft uscirà tra pochi giorni nelle sale cinematografiche. Sicuramente è uno dei più attesi dell'anno, visto che è trattro dal videogioco più venduto di sempre. Al tour promozionale per il lancio, hanno partecipato tutti gli attori principali della pellicola, tra i quali James Momoa , che di suo ha raccontato ai giornalisti della testata Deadline di non permettere ai figli di giocare ai videogiochi o di possedere telefoni.

Divieti

In Un Film Minecraft, Jason Momoa interpreta Garrett "The Garbage Man" Garrison, uno dei personaggi più facilmente individuabili, per via del suo aspetto sopra le righe. Insieme a Jack Black, Momoa è senza dubbio la star di maggior richiamo per il grande pubblico.

Momoa sembra anche essere un padre abbastanza severo, stando sempre alle sue parole. Quando Deadline gli ha chiesto se i suoi figli giocano ai videogiochi, l'attore ha risposto: "Non abbiamo la TV, mio figlio non ha nemmeno un telefono. Ha 16 anni e non ha un telefono. Siamo diversi, amico. Scusa, amico."

Momoa ha poi spiegato che suo figlio potrà avere un telefono quando compirà 18 anni, e potrà "esplorare il mondo". Momoa ha giustificato la sua decisione dicendo che vuole che i suoi figli "usino la loro creatività in modo diverso". Aggiunge anche che lui non è cresciuto con un telefono e che "tutti se la possono cavare benissimo" senza.

Naturalmente si può essere concordi o meno con la scelta di Momoa, che a tanti suonerà radicale. Del resto è una scelta e va rispettata come tale.