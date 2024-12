Google ha esteso di nascosto il supporto software a tre "vecchi" Pixel con aggiornamenti per altri due anni

Al momento dell'uscita, Google aveva garantito tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza per i modelli delle serie Pixel 6, Pixel 7 e Pixel Fold . Tuttavia, un aggiornamento non pubblicizzato alla pagina di supporto ufficiale ha rivelato che questi dispositivi riceveranno due ulteriori aggiornamenti del sistema operativo, portando il totale a cinque anni di supporto software, inclusi aggiornamenti di sicurezza e potenziali nuove funzionalità tramite i Pixel Drop.

Cosa cambia per i vecchi Pixel

Inizialmente, si pensava che il Pixel 6 avrebbe ricevuto l'ultimo aggiornamento del sistema operativo con Android 15. La notizia dell'estensione del supporto significa che i possessori di Pixel 6 potranno ora aspettarsi di ricevere anche Android 16 e 17, garantendo ai loro dispositivi una maggiore longevità e un'esperienza utente sempre al passo con i tempi.

Questa decisione arriva in un momento in cui la concorrenza nel mercato degli smartphone si fa sempre più agguerrita, con aziende come Samsung che promettono presto sei anni di aggiornamenti del sistema operativo per i propri dispositivi.

