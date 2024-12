Eternal Strands ha una data d'uscita e arriverà anche su Game Pass, Square Enix collaborerà ai DLC

Con l'occasione, il team Yellow Brick Games ha anche annunciato un'interessante collaborazione con il team Creative Studio III di Square Enix , responsabili di Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16, per lavorare insieme ad alcuni contenuti aggiuntivi in DLC che faranno parte del supporto post-lancio per il gioco.

Eternal Strands è tornato a mostrarsi nel corso del PC Gaming Show di ieri sera e, con un nuovo trailer, ha annunciato la sua data di uscita fissata per il 28 gennaio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e lancio previsto al day one anche su Game Pass .

Gameplay con elementi particolari

Il gameplay è strutturato secondo la struttura tipica dell'action in terza persona ma si caratterizza per alcuni elementi interessanti, come la possibilità di interagire con scenario e nemici in maniera piuttosto creativa e la presenza di avversari colossali, che possono essere scalati per abbatterli in varie maniere.

Questo apre la strada a un approccio alquanto creativo nell'affrontare le diverse situazioni, con il protagonista Brynn che si ritrova a poter scalare su varie superfici, oltre alla possibilità di agire sugli scenari attraverso le abilità in grado di modificare gli elementi circostanti.

Abbattendo i giganteschi avversari, il protagonista può raccogliere i loro "strand" e ottenere in questo modo delle nuove abilità da utilizzare per proseguire nell'avventura.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di Square Enix, il team Creative Studio III collaborerà con gli autori per costruire i contenuti aggiuntivi previsti dopo il lancio, con un primo DLC che verrà distribuito gratuitamente e conterrà una nuova creatura Epica, armi e armature progettati anche con Yusuke Mogi del team nipponico.

Dopo il trailer all'Xbox Preview, Eternal Strands ha dunque infine una data di uscita fissata e arriverà tra poco più di un mese.