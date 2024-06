Final Fantasy XIV: Dawntrail, la nuova espansione in offerta su Instant Gaming

Final Fantasy XIV: Dawntrail è disponibile con Accesso Anticipato a soli 32.81 euro (26.89 + IVA) , permettendoti così di risparmiare un bel po'. In questo caso avrai accesso immediato al gioco in versione digital delivery.

Alcune informazioni sul gioco

All'interno di Final Fantasy XIV: Downtrail prenderai parte ad un epico viaggio verso Tural, nella parte occidentale del territorio di gioco. Tra le novità più interessanti ricordiamo la presenza della nuova razza giocabile Hrothgar, oltre che la classe Pictomancer. Per non parlare dei Raid ad otto giocatori, che introdurrà nuove sfide da affrontare in squadra, oltre al nuovo raid Future Rewritten.

Final Fantasy XIV: Dawntrail

Specifichiamo che si tratta di un pacchetto d'espansione di Final Fantasy XIV: Dawntrail, motivo per il quale è necessario essere preventivamente in possesso di Final Fantasy XIV Online nella sua versione Starter Edition, o in alternativa nella Complete Edition. Ricordiamo infine che l'uscita ufficiale dell'espansione è prevista per il prossimo 2 luglio. Per altri dettagli sul gioco vi rimandiamo al nostro provato, raggiungibile cliccando su questo indirizzo.