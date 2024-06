Dragon Quest 3 HD-2D Remake includerà due modalità grafiche su PS5: non ci sono conferme per Xbox

Sebbene mostrato durante la diretta della grande N, Dragon Quest 3 HD-2D Remake verrà pubblicato non come esclusiva ma sarà anche su PC, PS5 e Xbox Series X. Cosa possiamo aspettarci da queste edizioni ?

Durante il Nintendo Direct abbiamo avuto modo di vedere in azione, dopo lunga attesa, Dragon Quest 3 HD-2D Remake , atteso per il 14 novembre e che sarà seguito il prossimo anno dai remake dei primi due capitoli.

Le modalità grafiche di Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Secondo quanto indicato dalla testata giapponese Game*Spark e poi tradotto in inglese da Automaton-Media, Dragon Quest 3 HD-2D Remake proporrà due modalità grafiche su PS5. Parliamo delle classiche modalità che danno rispettivamente priorità alla risoluzione o alle prestazioni.

La fonte parla specificatamente di PS5 e non cita Xbox. Non è però chiaro se questo significhi che la versione Xbox Series X non includerà queste opzioni, oppure se semplicemente la testata giapponese non abbia citato la console per abitudine (su suolo nipponico le piattaforme da gioco di Microsoft non hanno molto spazio). Sarebbe strano se Dragon Quest 3 HD-2D Remake non presentasse questa opzione su Xbox.

A tutto questo si aggiungono poi alcuni dettagli per i livelli di difficoltà. Saranno tre, con la più bassa che aumenterà il danno inflitto e impedirà ad alcuni boss di curarsi. La modalità difficile, invece, proporrà boss con HP aumentati e minori ricompense in termini di punti esperienza e oro. Viene inoltre precisato che Dragon Quest 3 HD-2D Remake includerà la possibilità di salvare in ogni momento e ci sarà anche una funzione di autosalvataggio.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Dragon Quest III HD-2D Remake.