OnePlus Nord CE 4 Lite, la recensione dello smartphone Android che non ci ha convinto completamente

Ed è proprio con gli smartphone meno costosi che le aziende fanno il lavoro più difficile, ovvero cercare di soppesare caratteristiche e qualità dentro i confini di un budget ristretto. L'anno scorso, con OnePlus Nord CE 3 Lite , non restammo decisamente soddisfatti di tale opera di selezione da parte dell'azienda cinese, a causa di evidenti mancanze e di una pochezza tecnica non accettabile anche (o soprattutto) tenendo conto del prezzo di listino.

Non è semplicissimo orientarsi all'interno del catalogo di smartphone di OnePlus, che negli ultimi anni si è espanso attraverso molti diversi modelli che hanno occupato un po' tutte le caselle delle varie fasce di prezzo. Sebbene i flagship di fascia alta siano oggettivamente quelli più interessanti per gli appassionati di tecnologia, sono i telefoni più economici che muovono i grandi numeri del mercato e che vanno a coinvolgere una fetta ampia di utenza.

Infine una curiosità: anche stavolta il telefono è gemello di un altro modello di casa BBK Electronics, ovvero l'OPPO K12x, che è praticamente identico in tutto e per tutto.

Ovviamente il discorso è lo stesso per la tecnologia delle memorie , che per quanto riguarda la RAM è LPDDR4X in taglio da 8 GB, mentre per l'archiviazione si ferma a UFS 2.2 con 256 GB di spazio disponibile.

Il fatto che sia stato scelto sulla linea di smartphone entry level di OnePlus per tre generazioni di fila è perlomeno curioso (non abbiamo memoria di casi analoghi), anche perché si tratta inevitabilmente di un processore superato, sebbene sia stato recentemente oggetto di un rebranding da parte di Qualcomm che lo ha praticamente rilasciato nuovamente sotto il nome di Snapdragon 6s Gen 3. Al di là di politiche commerciali non particolarmente virtuose, rimane il fatto che OnePlus Nord CE 4 Lite sotto questo preciso punto di vista non porta con sé praticamente nessun miglioramento rispetto al predecessore.

Via il dente, via il dolore: partiamo subito parlando di quello che è senza ombra di dubbio il punto critico e più discutibile del nuovo smartphone di OnePlus, che potrebbe per qualcuno essere anche il motivo principale di rinuncia ad un eventuale acquisto: il SoC. OnePlus Nord CE 4 Lite monta infatti lo stesso identico System on Chip di OnePlus Nord CE 3 Lite, che a sua volta era lo stesso di OnePlus Nord CE 2 Lite, ovvero lo Snapdragon 695 con la medesima GPU Adreno 619.

I colori sono due: Mega Blue, che è una tinta fortemente associata al brand OnePlus e che quindi costituisce un po' un segno distintivo, e Super Silver. Quest'ultimo, che è anche quello che ci è stato fornito per la nostra prova, porta con sé una lavorazione lucida a specchio piuttosto elegante, ma anche incredibilmente soggetta a trattenere impronte e ditate . Di fatto, nella nostra esperienza, OnePlus Nord CE 4 Lite in questa variante è uno dei telefoni che più in assoluto si sono rivelati soggetti a questo inconveniente, motivo per cui se sceglierete di comprarlo nel colore grigio vi consigliamo fortemente di usare una cover o di abituarvi ad usare spesso un panno per la pulizia.

Nella parte frontale le cornici non sono eccessivamente spesse, lasciando al display la maggior parte dell'area occupata. Il retro invece è completamente liscio e omogeneo, interrotto soltanto dall'isola che ospita le fotocamere e i flash collocata in alto a sinistra. I sensori sono disposti in verticale e sono un po' meno grandi rispetto al diretto predecessore, garantendo quindi un aspetto più sobrio nel complesso.

L'aspetto estetico di OnePlus Nord CE 4 Lite non è certamente originale, come d'altra parte è piuttosto normale che sia per uno smartphone di fascia bassa. Il form factor è quello classico, a mattoncino, con bordi e angoli smussati. Ovviamente nella scocca domina la plastica , ciò nonostante la qualità e l'assemblaggio sono molto buoni, con una convincente sensazione di solidità.

Display

Lo schermo è senza dubbio uno degli elementi su cui OnePlus ha voluto segnare un miglioramento importante rispetto al predecessore: se quest'ultimo infatti poteva contare su un IPS LCD piuttosto modesto, qui finalmente è stato adottato un pannello AMOLED da 6.67 pollici; niente male per la fascia di prezzo. La risoluzione è 1080 x 2400 con densità di 394 ppi ed è supportato l'HDR10 ma non il Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento può raggiungere i 120 Hz oppure fermarsi a 60 Hz in base al contenuto; non ci sono altre opzioni manuali e quindi il consumo energetico non è gestibile come con gli LTPO ma, di nuovo, a queste cifre non sarebbe sensato aspettarsi di più.

Il display di OnePlus Nord CE 4 Lite è finalmente un AMOLED

Notevole la luminosità, capace di arrivare a 600 nits in manuale, 1200 in HBM e addirittura 2100 di picco in determinate aree dello schermo.

Sono supportati lo spazio colore sRGB, Display P3 e la profondità colore 8-bit.

Buona l'uniformità del colore e l'angolo di visione. È poi presente la tecnologia Aqua Touch, che permette allo schermo di mantenersi responsivo anche nel caso in cui ci siano gocce di umidità, pioggia o sudore su di esso.