Resident Evil 2, il cosplay di Claire Redfield da narga_lifestream è davvero convincente

narga_lifestream ha dedicato il suo ultimo cosplay a Claire Redfield, la protagonista femminile di Resident Evil 2. Il risultato? Davvero convincente, a giudicare dalle foto.

La bella Natalia ha fatto le cose in grande, non solo sul fronte del makeup e del costume, ma anche in termini di scenografia grazie all'aggiunta di una moto: la stessa che abbiamo visto utilizzare proprio da Claire nel gioco.

Peraltro Resident Evil 2 arriverà questo mese anche su Nintendo Switch con una versione cloud che consentirà ai possessori della console ibrida di godersi l'esperienza senza tagli e compromessi rispetto a quanto visto su PC, PlayStation e Xbox.

