My Hero Academia: il cosplay di Camie di Majikku è semplice ma efficace

La Stagione 6 di My Hero Academia prosegue su Crunchyroll senza deludere le aspettative dei fan. Ormai l'opera di Kohei Horikoshi ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, inclusi i cosplayer che possono trarre ispirazione da un ricco cast di eroi e villain carismatici. Ne è una dimostrazione il cosplay di Camie Utsushi realizzato da Majikku.

All'apparenza Camie è una ragazza svogliata e un po' svampita, ma in realtà è una degli aspiranti eroi più promettenti dell'accademia Shiketsu. Il suo alias da eroina è Illus-o-Camie e deriva dal suo Quirk a base di illusioni. Tramite il suo potere infatti genera delle potenti allucinazioni audiovisive che confondono gli avversari, piegandoli al suo volere.

Il costume di Camie non è particolarmente sofisticato di per sé e ne consegue che quello proposto da Majikku è un cosplay semplice, ma sicuramente di grande impatto. Vediamo dunque la modella indossare la classica catsuit nera con scollatura in bella vista, con annesso il girocollo in pelle e l'iconico copricapo che contraddistingue gli aspiranti eroi professionisti dell'accademia Shiketsu.

