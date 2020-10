Gears 5 su Xbox Series X e Series S, c'è Dave Bautista nella campagna

Tra le altre caratteristiche di Gears 5 per le nuove console spiccano il supporto per i 4K e per i 120fps in multiplayer. Aspettatevi anche più particellari, un sistema d'illuminazione completamente rivisto e altro ancora.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Gears 5 dove abbiamo scritto:

Alla fine della recensione di Gears 5 crediamo che il gioco riesca nell'intento di portare la serie Microsoft verso nuove vette. Lo fa grazie a una campagna coinvolgente e ben diretta, che in un primo momento punta sull'impatto visivo e sull'atmosfera per poi prendere il largo aprendosi a una struttura diversa dal solito, meno lineare e più orientata a un'esplorazione priva di vincoli. Gli spettacolari scontri a fuoco e le novità del gameplay, in particolare l'interessante ruolo di Jack, mantengono vivo l'interesse per tutta la durata della storia, che una volta completata ci lascia a un multiplayer capace di alternare la solidità delle modalità più conosciute e il fascino delle new entry, con tanto di editor. Al netto di qualche incertezza tecnica su Xbox One e di qualche piccola sbavatura, il lavoro svolto da The Coalition è eccellente: un nuovo punto di riferimento per il genere.