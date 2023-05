PlayStation Project Q: durata della batteria scarsa, secondo Tom Henderson

Dal giornalista/insider Tom Henderson arrivano altre informazioni su PlayStation Project Q, ovvero il dispositivo in stile "console portatile" che funziona in streaming, il quale sembra avere una batteria dalla durata piuttosto scarsa, in base al report, che riferisce anche un possibile periodo d'uscita.

La durata della batteria, secondo il report di Insider-Gaming, si attesterebbe sulle 3-4 ore, dunque decisamente poco per un dispositivo portatile, oltretutto se si pensa che non dovrebbe contenere un hardware particolarmente avanzato, visto che funzionerà esclusivamente per il gioco in remoto.

Non proprio una caratteristica di poco conto per quella che dovrebbe essere una console portatile, sebbene si tratti ovviamente di un'informazione non ufficiale, da prendere come semplice voce di corridoio. Come riferito da Henderson, il tutto va ovviamente commisurato con le caratteristiche specifiche dell'hardware, ancora tutte da scoprire, e chiaramente il suo prezzo.

Dopo mesi di voci di corridoio, Project Q è stato effettivamente annunciato da Sony durante il recente PlayStation Showcase, con ulteriori dettagli che dovrebbero essere svelati nel corso dell'anno. Secondo Insider-Gaming, il periodo d'uscita previsto per Project Q dovrebbe essere tra la metà e la fine di novembre 2023, in attesa di eventuali conferme.