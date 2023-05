Final Fantasy 16: dettagli sull'endgame tra New Game+, modalità aggiuntive e altro

Qualche informazione sull'endgame di Final Fantasy 16 è emersa dalle pagine di Game Informer, che ha avuto modo di interrogare il creative director, Hiroshi Takai e il combat director, Ryota Suzuki, sull'argomento, scoprendo dettagli su New Game+, modalità aggiuntive e altro.

Tra gli elementi che possono essere associati alle attività da endgame c'è la modalità Arcade, che consente di rigiocare a livelli che sono già stati completati in precedenza, con informazioni aggiuntive su schermo come un moltiplicatore dei danni e un sistema di valutazione del combattimento.

Quando si raggiunge l'opzione New Game+, ovvero dopo aver completato almeno una volta la storia, compaiono però ulteriori modalità, più difficili di quelle Storia e Action di base.

Per i collezionisti di trofei, l'opzione Stage Replay consente di rifare livelli completati e magari raccogliere obiettivi che erano stati saltati in precedenza. Una volta raggiunto il New Game+, è possibile ripartire nel gioco con tutte le abilità sbloccate che si hanno alla fine di una partita e anche l'equipaggiamento accumulato, cosa che ovviamente dovrebbe facilitare molto le cose.

La modalità Final Fantasy è un'altra opzione che compare con il New Game+ e incrementa il livello di difficoltà, oltre a modificare la disposizione di mostri e sfide sulla mappa. In un certo senso, gli sviluppatori considerano queste ulteriori run come maggiormente concentrate sui combattimenti e la capacità di affrontarli al meglio.

Ancora più difficile è la modalità Ultramaniac, per veri esperti. Con il New Game+ è inoltre possibile effettuare upgrade ad armi, armature e oggetti ben oltre il limite imposto inizialmente nel gioco. Di recente, abbiamo visto che i combattimenti di Final Fantasy 16 non si ispirano solo a DMC 5, ma anche a un noto picchiaduro.