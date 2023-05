Ryark ha licenziato tutti gli artisti, sostituendoli con l'IA: è il team di Deemo e Voez

Da un account coreano, che segue specificamente le vicende del mercato vidoeludico locale, è arrivata la notizia che il team Rayark ha di fatto azzerato la sua squadra artistica, decidendo di sostituirla con l'intelligenza artificiale.

Non ci sono stati annunci ufficiali sulla questione, ma in base a questa fonte sembra che il team coreano di Deemo e Voez abbia deciso di effettuare un taglio strategico di questa portata, eliminando gli artisti in carne e ossa e decidendo di sfruttare l'IA.



Sono infatti diverse le piattaforme che consentono, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, di creare illustrazioni e disegni fari a partire da una descrizione e da alcune istruzioni inviate dal committente. È una questione piuttosto minacciosa per il futuro dell'industria, che è già emersa in precedenza.

Con il potenziamento progressivo di questi sistemi di produzione artistica attraverso IA, è possibile che gli sviluppatori decidano sempre più per un uso massiccio di questo genere di immagini, nonostante ancora non siano decisamente prive di difetti, rispetto a quelle realizzate a mano. Certamente, si tratta però di un grande risparmio per i team, sebbene la qualità generale ne risenta un bel po'.