Sword Art Online: Last Recollection, il trailer 'System' illustra vari elementi del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Sword Art Online: Last Recollection, intitolato "System" e incentrato su varie caratteristiche tipiche del gameplay del gioco, in particolare per quanto riguarda gli elementi ruolistici.

Nel video vediamo, in particolare, alcune parti della mappa del Dark Territory, oltre a combattimenti ad alta velocità, combo e tante altre caratteristiche di questo elemento più action dell'RPG nipponico in questione.

È chiaro come il team di sviluppo abbia lavorato in maniera particolare sul sistema di combattimento.

Si tratta infatti di un action JRPG incentrato sul particolare mondo fantasy e fantascientifico di Sword Art Online, con i giocatori che vestiranno i panni del protagonista Kirito e più di 40 personaggi giocabili in una modalità multigiocatore in stile MMO.Saranno presenti anche molteplici finali, il che dovrebbe garantire una certa rigiocabilità di questa avventura.

La storia mette in scena una tremenda guerra di Underworld, che vede contrapposti il regno degli umani e il Territorio Oscuro in una lotta all'ultimo sangue. Il caos impera dilaniando la terra e in mezzo a tutto questo emerge una misteriosa figura in abiti scuri fugge dal Territorio Oscuro con una giovane ragazza. Questa figura misteriosa potrebbe essere "la chiave per un futuro migliore oppure il suggello di un tragico destino", nel grande mistero al centro della storia di Sword Art Online: Last Recollection, atteso per il 6 ottobre 2023 su PC, PlayStation e Xbox.