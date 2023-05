Mortal Kombat 1: stress test online in arrivo, ecco le caratteristiche

L'account Twitter PlayStation Game Size ha rilevato alcune informazioni sulla versione di prova di Mortal Kombat 1, considerando che, a breve, Warner Bros e NetherRealm dovrebbero rilasciare una sorta di beta del gioco, intesa come uno stress test per valutare l'infrastruttura online.

Come abbiamo visto diverse volte in passato, PlayStation Game Size è specializzato nell'osservazione del catalogo online di PlayStation Store e sul riportare i dettagli inediti che possono emergere da questo. Sebbene non si tratti di una fonte ufficiale, dunque, è comunque da tenere in buona considerazione, visto che parte da basi piuttosto solide.



Nella fattispecie, veniamo a sapere che lo stress test online di Mortal Kombat 1 è costruito per PS5 e Xbox Series X|S e non è previsto su altre piattaforme. Si basa sul multiplayer online ma non è necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus, probabilmente nemmeno a Xbox Live Gold.

È comunque richiesta la connessione a internet ma non è previsto il supporto al cross-play, almeno in questa forme preliminare. In attesa di scoprire quali saranno i personaggi giocabili di questa versione di prova, veniamo a sapere che conterrà la modalità versus online uno contro uno e un abbozzo della modalità Klassic Towers, che pone i giocatori contro avversari gestiti dall'intelligenza artificiale.

Per il momento abbiamo visto il primo trailer di presentazione per Mortal Kombat 1, con il gameplay che verrà mostrato alla Summer Game Fest 2023.