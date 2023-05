John Wick: un videogioco tripla A in arrivo sulla serie, nuovo film confermato

John Wick avrà presto un proprio videogioco ufficiale, che sembra essere una produzione tripla A di grosso calibro, non sappiamo ancora affidata a chi ma collegata in qualche modo al film John Wick 5, anche questo confermato.

La conferma dell'esistenza di entrambi i progetti deriva da quanto riferito da Lionsgate, la compagnia che produce la serie cinematografica. Nel corso di una recente conferenza finanziaria, il presidente Joe Drake di Lionsgate ha discusso del futuro del franchise, di fatto confermando l'esistenza di un nuovo film cinematografico e di un videogioco.

"Ci stiamo ora muovendo attraverso questo franchise, non solo nell'ambito dei videogiochi tripla A, ma anche prendendo in considerazione vari spin-off e progetti televisivi, facendo crescere questo universo in modo da avere delle uscite a cadenza regolare sul franchise", ha riferito Drake durante il meeting finanziario.

"Quello che è ufficiale è che, come sapete, Ballerina è il primo spin-off in arrivo il prossimo anno", ha aggiunto Drake, "Abbiamo altri tre progetti in sviluppo, incluso John Wick 5 e la serie televisiva, The Continental, che andrà presto in scena".

Questo è tutto quello che sappiamo al momento, ma la conferma dell'esistenza di un gioco tripla A su John Wick è arrivata dal presidente di Lionsgate, dunque non resta che attendere un annuncio al riguardo.